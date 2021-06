Insgesamt vollzogen zwischen April und Juni weltweit 589 Unternehmen den Börsengang - dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum.Zürich - Das aktuelle IPO-Barometer von EY Schweiz zeigt, dass sich der weltweite IPO-Markt auch im zweiten Quartal dieses Jahres in hervorragender Verfassung befindet: Insgesamt vollzogen zwischen April und Juni weltweit 589 Unternehmen den Börsengang - dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Das Emissionsvolumen kletterte um 152 Prozent auf 106 Milliarden US-Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...