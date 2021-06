Temperaturen von bis zu 49,5 Grad fordern allein in Vancouver bis zu 70 Menschenleben. (Unsplash)Vancouver - In Kanda sind den dritten Tag in Folge die heissesten Temperaturen im Land seit dem Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden. Das Ministerium für Umwelt und den Klimawandel twitterte, um 16.20 Uhr (Ortszeit) habe die Lytton-Wetterstation 49,5 Grad Celsius gemeldet. Polizei und Gemeinden meldeten Dutzende Todesfälle im Zusammenhang mit der Hitzewelle. In der Stadt Vancouver starben...

Den vollständigen Artikel lesen ...