Der Bund hat einen Grossauftrag für Cloud-Dienste in der Höhe von 110 Millionen Franken an fünf Internet-Giganten vergeben: Vier US-Firmen - Amazon, IBM, Microsoft und Oracle - und das chinesische Unternehmen Alibaba.Grund für den Zuschlag an IBM, Oracle und Alibaba sind in erster Linie die attraktiven Preise und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...