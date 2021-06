Das Konsortium hinter iMUGS, einem 32,6-Millionen-Euro-Projekt mit dem Ziel, ein europäisches unbemanntes Bodensystem (Unmanned Ground System, UGS) zu entwickeln, präsentierte die Ergebnisse der ersten Projektphase der Verbundeinsatz von unbemannten Systemen und bemannten Einheiten und Fahrzeugen auf dem Gefechtsfeld. Die Demonstration wurde geleitet vom Koordinator des Konsortiums, Europas führendem Entwickler von Robotik und autonomen Systemen, Milrem Robotics.

The consortium behind iMUGS, a 32,6 MEUR project with the aim of developing the European standard unmanned ground system (UGS), demonstrated the results of the first phase of the project deploying unmanned systems to the battlefield and teaming them with manned units and vehicles. The demonstration was spearheaded by the coordinator of the consortium, Europe's leading developer of robotics and autonomous systems Milrem Robotics. Altogether two scenarios were played out in cooperation with the Estonian Defence Forces. (Photo: Business Wire)