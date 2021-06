DJ Ohio kann Volkswagen wegen Dieselskandel verklagen

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen könnte neues Ungemach aus dem Dieselskandal in den USA drohen. Der Bundesstaat Ohio kann den Wolfsburger Konzern wegen der Abgasmanipulationen verklagen. Einer Entscheidung des Obersten Gerichts zufolge verhindere die Anwendung des US-Bundesgesetzes Clean Air Act nicht, dass Ohio auf Grundlage eigener Gesetze gegen Volkswagen vorgehen könne.

Ohio könnte nun Maßnahmen verfolgen, die über bereits auf Bundesebene in den USA vereinbarte Strafen hinausgehen. Richter Michael Donnelly am Obersten Gericht in Ohio bezifferte die zusätzlichen möglichen Strafen für VW laut veröffentlichten Unterlagen infolge des Urteils auf "mehr als 1 Billion Dollar".

Volkswagen kündigte an, den Fall vor den Supreme Court bringen zu wollen. Wie schon bei ähnlichen Fällen sei der Konzern der Auffassung, dass das Urteil das Luftreinhaltegesetz (Clean Air Act) fehlinterpretiere. "Wenn die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Ohio nicht korrigiert wird, würde sie die Fähigkeit der (US-Umweltbehörde) EPA ernsthaft beeinträchtigen, Fahrzeugemissionen zu regulieren, indem sie den staatlichen und lokalen Regierungen überlappende Befugnisse einräumt", ergänzte ein VW-Sprecher.

VW hatte 2015 zugegeben, in rund 11 Millionen Dieselfahrzeugen eine Software zur Verringerung der Abgaswerte auf dem Prüfstand verbaut zu haben. Die Kosten für den Skandal belaufen sich bisher auf viele Milliarden US-Dollar, den überwiegenden Teil musste der Konzern in den USA zahlen.

Möglicherweise könnten die Belastungen noch steigen: Im Juni 2020 hatte bereits ein US-Berufungsgericht entschieden, dass neben der EPA auch zwei Bezirke in Utah und Florida grundsätzlich befugt sind, Updates an Abgassystemen von Fahrzeugen zu regulieren. Im Endeffekt sind diese Bezirke dann auch ermächtigt, hohe Summen von Herstellern bei potenziellen Verstößen zu verlangen.

An der Börse wird die Entscheidung in Ohio zunächst zurückhaltend aufgenommen. Das Urteil sollte VW nicht belasten, meint Heino Ruland von Ruland Research. Ohio folge damit Utah und Florida. "Der Supreme Court der USA wird die Klagen voraussichtlich abschmettern", so Ruland.

June 30, 2021

