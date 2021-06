DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future verändert sich auch am Mittwoch zunächst so gut wie nicht. Im Handelsverlauf gegen 8.24 Uhr notiert er mit einem Minus von 6 Ticks auf 172,06 knapp behauptet. Gestartet war er in der Nacht mit 172,13 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,14, das -tief bei 172,00 Prozent. Umgesetzt wurden bisher lediglich 10.879 Kontrakte.

Die Helaba rät, einen Ausbruch aus der jüngst etablierten Spanne zwischen 171,70 bis 172,50 abzuwarten. Der neutrale und seitwärts gerichtete RSI und das niedrige Niveau des ADX ließen zunächst auf eine trendlose Marktverfassung schließen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2021 02:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.