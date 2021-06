Seit Jahresbeginn steckt die Aktie von Energiekontor in einem langwierigen Seitwärtstrend fest. Doch inzwischen scheint sich das Sentiment für Green-Tech-Aktien wieder aufzuhellen. Auch von Konzernseite stimmt die Nachrichtenlage weiterhin. Am Mittwoch gab Energiekontor bekannt, dass ein weiterer großer Windpark in Betrieb genommen wurde.Die sechs Windkraftanlagen des Windparks Hanstedt-Wriedel speisen seit Juni Strom ins Netz ein. Mit einer Gesamtleistung von 31,8 Megawatt erweitert der Park den ...

