Der Lichtkonzern Zumtobel Group hat das abgelaufene Geschäftsjahr - wie schon angekündigt - mit einem deutlich gesteigerten Periodenergebnis in Höhe von 45,6 Mio. Euro (Vorjahr: 14,5 Mio. Euro) abgeschlossen. Laut Zumtobel sorgte u.a. ein positiver Ertragssteuereffekt in Höhe von 11,6 Mio. Euro für das starke Plus. Vor Ertragssteuern belief sich das Ergebnis im Berichtsjahr auf 34,0 Mio. Euro nach 22,7 Mio. Euro im Vorjahr. CEO Alfred Felder: "Unabhängig von Steuereffekten konnte die Zumtobel Group im Geschäftsjahr 2020/21 ihr bestes Jahresergebnis seit 2010/11 erzielen, obwohl die Umsatzentwicklung in den ersten neun Monaten deutlich unter den Folgen der Pandemie gelitten hat". Insgesamt sanken die Umsatzerlöse im abgelaufenen ...

