An den US-Börsen gab es bei S&P 500 und Nasdaq 100 neue Rekorde, was die Märkte in Asien weitestgehend positiv beeinflusst hat. Hierzulande halten sich die Anleger nach dem starken Anstieg gestern etwas zurück, der DAX fällt zum Handelsauftakt leicht unter 15.700 zurück. Welche Themen am Mittwoch interessant sind, erfahren Sie im Video.

