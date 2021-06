Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit einem Abschlag von 0,43 Prozent bei 3.436,12 Einheiten. Marktbeobachter verwiesen auf eine gebremste Stimmung an den europäischen Leitbörsen als Belastungsfaktor.Einheitlich abwärts ging es am heimischen Aktienmarkt mit den schwergewichteten Bankenwerten. Erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...