Die Wiener Börse hat am Dienstag mit etwas höheren Notierungen geschlossen, der ATX konnte um 0,3% anziehen. Allerdings waren die Umsätze eher verhalten, Befürchtungen, dass die rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in mehreren Regionen der Welt die globale Wirtschaftserholung ausbremsen könnte, sorgten für Zurückhaltung unter den Anlegern. Angesichts der dünnen Meldungslage zu den Unternehmen rückten Konjunkturdaten in den Fokus, trotz eines leichten Rückgangs blieb die Inflation in Deutschland vergleichsweise hoch, die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juni aufgehellt und ist auf den Stand kurz vor der Corona-Krise gestiegen, das Verbrauchervertrauen in der Eurozone wurde auf demselben Stand wie im Vormonat ...

