Heute nach Börsenschluss meldet MICRON TECHNOLOGYZahlen für das dritte Quartal. Erwartet wird ein Umsatz von 7,26 Mrd. $ und ein Gewinn je Aktie von 1,71 $. In den vergangenen zwei Jahren hat der Speicherchiphersteller immer die Erwartungen übertroffen. Es wird ein erster Lackmustest für die Chip-Branche. Aus China kommen bereits entsprechend positive Impulse, nachdem einige dort ansässige Halbleiterfirmen vorläufige Zahlen meldeten. SHENZHEN SUNMOON MICROELECTRONICS machte einen Sprung um 20 %, nachdem das Unternehmen für die erste Jahreshälfte einen Gewinnsprung zwischen 832 und 936 % in Aussicht gestellt hat. KINGSEMI kletterte um 16 %, nachdem man gemäß vorläufiger Zahlen einen Gewinnanstieg von 399 bis 543 % verzeichnete. Die gute Branchenstimmung in China dürfte der gesamten Branche Rückenwind verleihen. In Deutschland stehen hier INFINEON als größter Chip-Player und SÜSS MICROTEC auf der Zuliefererseite im Fokus.



