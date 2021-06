Der US-Börsengang des chinesichen Fahrdienstleisters DiDi Chuxing dürfte einer der größten in diesem Jahr werden. Voraussichtlich ab dem heutigen Mittwoch werden die Aktien des Uber-Rivalen an der New Yorker Börse gehandelt. Anleger, die auf chinesische IPOs spekulieren wollen, sollten hier unbedingt zugreifen, empfiehlt Börsenkenner Jim Cramer.? DiDi Chuxing bei Börsengang wohl mit Marktkapitalisierung von 67 Milliarden US-Dollar? Jim Cramer zu DiDi: "Ich würde versuchen, so viele Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...