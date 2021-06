Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt setzt sich die seit einigen Tagen zu beobachtende Konsolidierung fort und die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen schwankt im Bereich von -0,15% bis -0,20%, so die Analysten der Helaba.Ob die Schnellschätzung der EWU-Teuerung für Impulse sorgen werde, sei fraglich. Ein erneuter Anstieg der Jahresrate zeichne sich im Juni nicht ab und die Kernteuerung bleibe mit einem Wert um 1% VJ moderat. Am Primärmarkt werde heute das italienische Schatzamt mit drei Anleiheserien und einem Gesamtvolumen von bis zu 6 Mrd. EUR aktiv. Von einem nachlassenden Interesse an BTPs könne bis zuletzt nicht gesprochen werden. Die Renditeaufschläge gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen würden auf niedrigen Niveaus konsolidieren. ...

