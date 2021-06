Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenngleich es in dieser Woche mit den Euroland-Inflationszahlen für Juni und dem US-Arbeitsmarktbericht interessanter wird, rechnen wir nicht mit deutlichen Renditebewegungen, so die Analysten der DekaBank.Das Bild, in dem Zentralbanken und andere Marktteilnehmer den Anstieg der Inflationsraten nur als temporär ansehen würden, sei fest verankert. Vor allem in der Eurozone würden die Signale von Seiten der EZB zudem dovish bleiben, während für die FED eine erste Zinsanhebung per Ende Dezember 2022 schon voll eingepreist sei. Zwar sollten mit Blick auf die Tapering-Debatte Richtung Herbst die Renditen eher etwas ansteigen (10-jährige Bunds Richtung -0,10% bis 0%), doch die Wochen vor den Sommerferien dürften weiter unspektakulär verlaufen. Auch die Kreditmärkte sollten wenig Volatilität zeigen. (Ausgabe vom 28.06.2021) (30.06.2021/alc/a/a) ...

