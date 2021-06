DGAP-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

CANCOM SE: Hauptversammlung der CANCOM SE stimmt allen Beschlussvorschlägen zu



30.06.2021 / 10:30

Hauptversammlung der CANCOM SE stimmt allen Beschlussvorschlägen zu



- Dividendenvorschlag von 0,75 Euro pro Aktie angenommen

- Neues Vergütungssystem für den Vorstand beschlossen



München, 30. Juni 2020 - Die virtuelle Hauptversammlung der CANCOM SE hat am 29. Juni 2021 allen Beschlussvorschlägen der Tagesordnung mit großer Mehrheit zugestimmt. Die vorgeschlagene deutliche Steigerung der Dividende von 0,50 Euro auf 0,75 Euro pro Aktie wurde angenommen. Auch das vorgelegte Vergütungssystem für neu abzuschließende Vorstandsverträge billigten die Aktionärinnen und Aktionäre mit breiter Mehrheit. Ebenso bestätigte die Hauptversammlung das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat.

In den weiteren Tagesordnungspunkten wurden Vorstand und Aufsichtsrat mit jeweils großer Mehrheit für das Geschäftsjahr 2020 entlastet. Auch der Bestellung von KPMG als Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr stimmten die Aktionäre zu.

Wie im vergangenen Jahr fand die Hauptversammlung aufgrund der bestehenden Einschränkungen als virtuelle Hauptversammlung ohne Präsenz der Aktionäre statt. Rund 69 Prozent des stimmberechtigten Kapitals übten dabei das Stimmrecht aus.

In seiner Rede zog CANCOM CEO Rudolf Hotter eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2020 und blickte angesichts des Digitalisierungsschubs in Wirtschaft und Gesellschaft optimistisch in die Zukunft. Dabei bestätigte er die Prognose für das laufende Geschäftsjahr, wie sie zuletzt in der Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2021 veröffentlicht worden war.





Über CANCOM

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.

Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.

Die weltweit rund 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert (ISIN DE0005419105).





Kontakt

Sebastian Bucher

Manager Investor Relations

+49 89 54054 5193

sebastian.bucher@cancom.de



