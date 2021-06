Seit Mai atmen die Anleger im Börsennews-Forum auf und erfreuen sich am Nordwärts-Trend des Kurses. Nun vermeldet BYD einen weiteren Großauftrag, was in der Community für Glücksgefühle sorgt. Dutzende Busse für Großbritannien BYD und ADL sollen 195 ein- und doppelstöckige Fahrzeuge nach London liefern, verkündet das chinesische Unternehmen auf der Webseite. Bereits seit fünf Jahren arbeiten Build Your Dreams und der schottische Omnibushersteller ...

