Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Mittelpunkt stand zweifelsohne die Großtransaktion der EU, so die Analysten der Helaba.Die Dualtranche zur NGEU-Finanzierung habe großes Interesse geweckt und die IPTs hätten im Fall des 5-jährigen Papiers um 3 BP auf MS -11 und des 30-jährigen Papiers um ebenfalls 3 BP auf MS +22 eingeengt werden können. Das Gesamtvolumen von 15 Mrd. EUR sei mehr als 11-fach überzeichnet gewesen. Zusammen mit der Debüt-Anleihe seien mittlerweile knapp 45% des für dieses Jahr geplanten Emissionsvolumens in Höhe von etwa 80 Mrd. EUR erreicht. Noch vor der Sommerpause, vermutlich Mitte Juli, solle es eine weitere Transaktion geben, sodass das Angebot für den Rest des Jahres überschaubar sei und das Interesse an den Papieren aufrechterhalten werde. Auch andere Papiere der EU hätten sich zuletzt erfreulich stabil entwickelt. ...

