Linz (www.anleihencheck.de) - Die langfristige ZAR (Südafrikanischer Rand)-Stärke könnte kippen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Seit einem Jahr habe sich der EUR/ZAR-Kurs von 20,75 auf Tiefstwerte bis 16,32 bewegt und notiere aktuell knapp über der 17er Marke. Durch das Wiederaufflammen der Corona Pandemie könnte die Notenbank gezwungen sein die Leitzinsen in diesem Jahr nicht anzuheben, obwohl die letzten Inflationsdaten mit Werten von 5,20% am oberen Ende des Zielkorridors lägen. Keine Aussicht auf Veränderungen in der Zinslandschaft belaste meist die Währungen. Beim EUR/ZAR wären anhaltende Kurse über 17,20 ein Signal der Trendumkehr. (30.06.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...