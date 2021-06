Wieder wurden neue Inflationszahlen in den USA veröffentlicht. Der vor allem von der Fed betrachtete Core PCE (Personal Consumption Expenditures) Index stieg im Mai auf Monatsbasis um 0,5 Prozent (erwartet: 0,6 Prozent) und auf Jahressicht um 3,4 Prozent, was dem höchsten Wert seit 1992 entspricht. Die Mehrheit der Marktteilnehmer geht jedoch weiterhin davon aus, dass ein Großteil der aktuellen Inflation nur vorübergehend ist. Vorläufige Daten zu den Einkaufsmanagerindizes in den USA wurden von Markit veröffentlicht: Der Index für den Dienstleistungssektor ...

