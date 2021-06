Dass sich der Sportartikel-Hersteller Nike nach der griechischen Siegesgöttin benannt hat, drückt den Anspruch der US-Amerikaner klar aus. Zum Weltmarktführer wurde der Konzern 1989 v.?a. dank der Partnerschaft mit Basketball-Legende Michael Jordan.Das weltbekannte Marken-Logo, der "Swoosh", steht symbolisch für die Flügel der Siegesgöttin und bedeutet übersetzt passenderweise so viel wie "durch die Luft sausen". An diesem Motto orientierte sich auch die Nike-Aktie (154,86 US-Dollar; US6541061031), die in der vergangenen Woche satte 20% nach oben schoss und bei 154,59 Dollar ein neues Allzeithoch fand. Auslöser waren starke Zahlen sowohl für das Q4 als auch für das Gj. 2020/21 (per 31.5.), mit denen das Unternehmen ...

