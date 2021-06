Zürich (awp) - Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt haben am letzten Handelstag des ersten Halbjahres den Rückwärtsgang eingelegt. Belastet von den Abgaben bei Zyklikern und Finanzwerten büsst der Leitindex SMI deutlich an Terrain ein. Die Marke von 12'000 Punkten konnte er früh im Geschäft nicht mehr halten. Die Sorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...