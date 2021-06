Unterföhring (ots) -- Sky Ticket App jetzt auch auf Grundig Smart Fire TVs und Fire TV-Soundbars von Nebula und TCL- Kund:innen streamen mit Sky Ticket im Juli zahlreiche Highlights wie das Sky Original "Ich und die Anderen", exklusive Filmneustarts wie "Life in a Year" und "Waiting for the Barbarians" und den Saisonstart in der 2. BundesligaUnterföhring (ots) - Unterföhring, 30. Juni 2021 - Nach dem Start von Sky Ticket (http://skyticket.de) auf Fire TV Stick (2. und 3. Generation), Fire TV Stick Lite und Fire TV Stick 4K im März, Fire TV Cube und ok. Smart Fire TVs Mitte Mai, geben Sky und Amazon heute die Verfügbarkeit der App auf Grundig Smart Fire TVs, Fire TV-Soundbars von Nebula und TCL sowie Fire TV (2. Generation) bekannt. In Kürze beginnt zudem der Roll-out auf dem Fire TV (3. Generation).Damit können Sky Ticket Kund:innen auch auf diesen Fire TV-Modellen neueste Filme, exklusive Sky Originals, Serien von HBO, TNT und Showtime, beliebte Inhalte für Familien und besten Live-Sport ohne lange Vertragslaufzeit streamen.Im Juli stehen für Serien- und Filmfans mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket wieder eine Vielzahl neuer Streaming-Highlights bereit. Beispielsweise Serien wie das brandneue Sky Original "Ich und die Anderen" mit Tom Schilling und weitere neue Staffeln und Serien wie "The Equalizer" (Staffel 1) mit Queen Latifah und Adam Goldberg, "Paris Police 1900" (Staffel 1), "Verbrechen von Nebenan" (Staffel 1), die HBO-Kultserie "In Treatment" (Staffel 4) und das Sky Original "Intelligence" (Staffel 2) mit David Schwimmer.Filmbegeisterte streamen mit Sky Ticket exklusive Filmneustarts wie den Romantik-Hit "Life in a Year" mit Cara Delevingne und Jaden Smith und "Waiting for the Barbarians" mit Johnny Depp und Robert Pattinson und Miranda Julys "Kajillionaire" mit Evan Rachel Wood.Sportfans dürfen sich mit dem Sky Supersport Ticket auf zahlreiche Live-Sport-Highlights freuen. Gespannt wird das Publikum auf die Finalspiele beim legendären Grand-Slam Turnier in Wimbledon, auf den Formel 1 Klassiker in Silverstone, das vierte Golf-Mayor des Jahres "The Open" Championship oder den Saisonstart in der 2. Bundesliga schauen.Mit Alexa gelangt man auf Fire TV-Geräten besonders bequem zur Sky Ticket-App. Wer einen Fire TV Cube besitzt oder sein Fire TV mit einem Echo-Gerät gekoppelt hat, sagt einfach "Alexa, öffne Sky Ticket". Alle anderen drücken vor dem Befehl zunächst die Sprechtaste der im Lieferumfang enthaltenen Alexa-Sprachfernbedienung. Nach dem Download der App können sich Sky Ticket Kund:innen anmelden, um auf ihre Tickets zuzugreifen und ihre Filme, Serien und Live-Sport zu finden und zu sehen. Ebenso können sie die Merkliste abrufen oder die Wiedergabe von Inhalten an der Stelle fortsetzen, an der sie diese auf einem anderen Gerät beendet haben. Fire TV Kund:innen, die noch keine Sky Tickets nutzen, können sich unter skyticket.de/amazon anmelden und das Entertainment Ticket, Entertainment & Cinema Ticket, Sport Ticket oder Supersport Ticket sichern.Über Sky TicketDer Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit und überall verfügbar und zudem jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 34 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport.Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals.Für weitere Informationen besuchen Sie skyticket.deÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 