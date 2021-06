Mit besonders schwachen Autowerten an der Spitze der Verlierer haben die wichtigsten europäischen Indizes ihren Rückschlag am Mittwoch deutlich ausgeweitet.Paris - Mit besonders schwachen Autowerten an der Spitze der Verlierer haben die wichtigsten europäischen Indizes ihren Rückschlag am Mittwoch deutlich ausgeweitet. Der Leitindex EuroStoxx 50 sank in den ersten beiden Handelsstunden um über ein Prozent auf 4059 Punkte. Er näherte sich damit zum Ende des Monats Juni seiner 50-Tage-Linie, die als Barometer für den mittelfristigen Trend gilt.

Den vollständigen Artikel lesen ...