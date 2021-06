Luxemburg (www.fondscheck.de) - Carmignac freut sich, die Ernennung von Yunfan Bao zum Analysten für den Großraum China im Team für Schwellenländeraktien bekannt zu geben, so Carmignac in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Yunfan berichtet aus London an Haiyan Li-Labbé, Expertin für die Aktienmärkte im Großraum China und Managerin des Fonds Carmignac Portfolio China New Economy (ISIN LU2295992320/ WKN A2QPTL) sowie Co-Managerin des Fonds Carmignac Emergents (ISIN FR0010149302/ WKN A0DPX3) an der Seite von Xavier Hovasse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...