Die Energiekontor AG baut ihren Eigenparkbestand weiter aus: So wurden im Juni sukzessive die sechs Windkraftanlagen des Energiekontor-Windparks Hanstedt-Wriedel in Betrieb genommen und speisen seitdem den erzeugten Strom in das Netz ein. Der Windpark Hanstedt-Wriedel wurde auf Flurstücken der gleichnamigen Gemeinden im Landkreis Uelzen, Niedersachsen, errichtet. Der Windpark besteht aus sechs General ...

Den vollständigen Artikel lesen ...