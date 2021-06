Die Goldbeck-Gruppe hat sich mehrheitlich an der Premium Mounting Technologies Systems (PMT) beteiligt. Ziel ist, Neuentwicklungen etwa für Freiflächen und Agri-PV zu kreieren. Die Joachim Goldbeck Holding GmbH übernimmt die Mehrheit am Spezialisten für Montagesysteme in der Photovoltaik, PMT. Wie Goldbeck mitteilte, handelt es sich beim Käufer um die Gesellschafterin der Goldbeck-Solar-Gruppe. PMT steht für Premium Mounting Technology Systems.Neuentwicklungen und optimierte ProdukteMit der Mehrheitsbeteiligung ...

