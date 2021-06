Lieber Börsianer, vielleicht haben auch Sie ein Ohr an den Entwicklungen der Technikwelt? In Großbritannien ist dem Batterieentwickler Faradion offenbar der technologische Durchbruch bei der Entwicklung lithium-freier E-Batterien gelungen. Gleichlautende Nachrichten erreichen uns unterdessen aus China. Hier war offenbar der Tesla-Zulieferer CATL mit einem ähnlichen Akku-Typ erfolgreich. Noch sind die Informationen etwas unbestimmt. Was wissen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...