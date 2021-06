Nach einem der besten Börsen-Halbjahre in den vergangenen 20 Jahren haben die Anleger an Europas Aktienmärkten zum Monatsende Kasse gemacht. Vor allem beim Autosektor nahmen Investoren Gewinne mit und schickten den Dax am Mittwoch um bis zu 1,5 Prozent nach unten auf 15.461 Punkte. Der EuroStoxx50 sank in der Spitze ähnlich stark bis auf 4048...

