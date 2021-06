Im Rahmen der Vereinbarung wird die Chemie von SpeeDx mit dem umfangreichen Diagnostikproduktsortiment von MolGen zu einem voll integrierten Workflow mit hohem Durchsatz von der Probenahme bis zum Ergebnis verbunden

SpeeDx Pty Ltd. und MolGen gaben die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Lieferung und dem Vertrieb von Produkten und Geräten für die klinische Diagnostik in Europa und im Raum Asien-Pazifik bekannt. Die Kooperation umfasst Probenhandhabung, Nukleinsäureextraktion, Assay-Setup, Amplifikation und Ergebnisbericht in einer nahtlosen Integration der Technologien beider Unternehmen.

Due to travel restrictions Maarten de Groot, MolGen CEO and Colin Denver, SpeeDx CEO joined a virtual session to officially announce the collaboration that will combine Molgen liquid handling and purpose-built automation with SpeeDx COVID-19 diagnostic solutions extending a full workflow offering to pathology laboratories. (Photo: Business Wire)

"Im Rahmen dieser Kooperation nutzen wir die bestehende Infrastruktur unserer beiden Unternehmen und die Stärke unserer Synergien", so Colin Denver, CEO von SpeeDx. "Unser Einsatz für die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die einen bislang ungedeckten klinischen Bedarf decken, erstreckt sich auch auf die pathologischen Labore, die unsere Tests durchführen. In Zusammenarbeit mit MolGen können wir Antworten auf viele ihrer Workflow-Probleme anbieten und eine umfassendere Testlösung anbieten."

Während des vergangenen COVID-19-Jahres hat MolGen als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach molekularen Test-Workflow-Lösungen ein umfassendes Angebot entwickelt, das das Nukleinsäureextraktions-Portfolio PurePrep, Liquid-Handling-Instrumente und andere zweckgerichtete Automatisierungslösungen zur Erleichterung der SARS-CoV-2-Tests mit hohem Durchsatz umfasst. SpeeDx startet die Kooperation mit einem ersten Angebot ihres CE-IVD SARS-CoV-2-Tests, der auf der proprietären Technologie PlexPCR des Unternehmens basiert und pathologischen Laboren eine zentrale Anlaufstelle für ihre Testanforderungen bietet.

"Für MolGen ist die Zusammenarbeit mit SpeeDx ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man Vorteile beider Ansätze kombinieren kann. Unsere DNA- und RNA-Extraktionslösungen und unser automatisierter Arbeitsablauf ergänzen sich auf ideale Weise mit der diagnostischen Assay-Technologie von SpeeDx", so Maarten de Groot, CEO von MolGen. "Dass wir unser Diagnostik-Portfolio in der COVID-Pandemie um den CE-IVD SARS-CoV-2-Test erweitern können, ist ein hervorragender und chancenreicher Auftakt. Und das ist erst der Anfang beim gemeinsamen Aufbau eines innovativen Produktportfolios."

Über SpeeDx

SpeeDx wurde 2009 gegründet und ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Australien, Tochtergesellschaften in Austin (USA) und London (GB) sowie Vertriebspartnern in Europa. SpeeDx hat sich auf molekulardiagnostische Lösungen spezialisiert, die über den einfachen Nachweis hinausgehen und umfassende Informationen für ein verbessertes Patientenmanagement bieten. Die innovative Technologie der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (qPCR) hat zu marktführenden Multiplex-Detektions- und Priming-Strategien geführt. Der Fokus der Produktportfolios liegt auf Multiplexdiagnostika für sexuell übertragbare Infektionen (STI), Antibiotikaresistenzmarkern und Erkrankungen der Atemwege. Weitere Informationen über SpeeDx finden Sie unter: https://plexpcr.com

Über MolGen

MolGen ist ein weltweit operierender Komplettlösungsanbieter von innovativen DNA/RNA-Extraktions-Technologien, -Systemen, -Produkten und -Kits für die Human- und Tierdiagnostik, die Landwirtschaft und die Biotech-Industrie, die den Arbeitsaufwand reduzieren und die Produktivität steigern. Gleichzeitig gewährleisten sie einen hohen Durchsatz und eine hohe Reproduzierbarkeit.

Von der Probenahme bis zum Ergebnis stellt MolGen den Status Quo in der molekularen Diagnostik in Frage, indem das Unternehmen plattformunabhängige Systeme und Verbrauchsmaterialien anbietet. Das Portfolio von MolGen ist in hohem Maße anpassbar und ermöglicht optimale Arbeitsabläufe für die spezifischen Anforderungen unserer Kunden. Unsere Produkte sind qualitativ hochwertig, anpassungsfähig und sicher.

Aufgrund der geltenden Reisebeschränkungen gaben Maarten de Groot, CEO von MolGen, und Colin Denver, CEO von SpeeDx, auf einer virtuellen Konferenz offiziell die Kooperation bekannt, in deren Rahmen die Liquid-Handling-Lösungen und die zweckgerichteten Automatisierungslösungen von MolGen sowie die COVID-19-Diagnoselösungen von SpeeDx miteinander verbunden werden. Damit können pathologische Labore künftig ein noch umfassenderes Workflow-Angebot nutzen.

