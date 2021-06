MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Errichtung der Sonderverwaltungsregion" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:19)

Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.290,75 -0,08% +15,00% Dow Jones-Indikation 34272 -0,06% +12,68% Euro-Stoxx-50 4.077,34 -0,73% +14,77% Stoxx-50 3.523,71 -0,46% +13,36% DAX 15.563,95 -0,81% +13,45% FTSE 7.053,06 -0,49% +9,71% CAC 6.526,22 -0,63% +17,56% Nikkei-225 28.791,53 -0,07% +4,91% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,44 0,37

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,89 72,98 +1,2% 0,91 +52,8% Brent/ICE 75,53 74,76 +1,0% 0,77 +47,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.759,89 1.761,35 -0,1% -1,47 -7,3% Silber (Spot) 25,86 25,78 +0,3% +0,08 -2,0% Platin (Spot) 1.063,25 1.074,63 -1,1% -11,38 -0,7% Kupfer-Future 4,31 4,28 +0,8% +0,04 +22,3%

Die Ölpreise steigen, nachdem die wöchentlichen Vorratsdaten eines US-Branchenverbands erneut einen deutlichen Rückgang zeigten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach einer etwas leichteren Tendenz sieht es zum Start in den letzten Handelstag des ersten Halbjahres 2021 am Mittwoch für die Wall Street aus, nachdem der S&P-500-Index bereits sein 33. Rekordhoch in diesem Jahr markiert hatte. Allerdings sieht die Vorlage aus Europa zunehmend ungünstig aus, dort geben die Indizes im Verlauf deutlich nach um klar über 1 Prozent. Zudem steht noch vor dem Handelsstart in den USA der ADP-Arbeitsmarktbericht zur Entwicklung der Beschäftigung im US-Privatsektor an und gleich nach Handelsbeginn folgt der Index der Einkaufsmanager der Region Chicago für Juni. Beide haben das Potenzial für einen richtungweisenden Impuls. Ein leicht positiver Impuls kommt derweil vom Rentenmarkt, wo die Renditen leicht nachgeben. Abzuwarten bleibt, wie die Anleger angesichts des Jahresultimo agieren werden. Technologieaktien werden mit Blick auf die Zinsentwicklung aber auch die wieder zunehmenden Sorgen bezüglich der Corona-Pandemie mit ihrer Delta-Variante tendenziell in der Favoritenrolle gesehen. Eher auf der Verliererseite dürften sich dagegen wegen der wieder stärker aufflackernden Pandemie-Ängste Papiere aus dem Reisesektor finden und auch Bankaktien könnten wegen der sinkenden Marktzinsen eher zurückbleiben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:30 LU/Aroundtown SA, Online-HV

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +550.000 Stellen zuvor: +978.000 Stellen 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 70,0 zuvor: 75,2 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer -Im Handel heißt es zum einen, dass Investoren nach dem starken ersten Halbjahr Gewinn mitnähmen, zum anderen wird aber auch auf wieder steigende Corona-Sorgen verwiesen. Denn die infektiösere Delta-Variante ist weltweit auf dem Vormarsch und aus verschiedenen Regionen der Welt werden neue Beschränkungen gemeldet. Im Blick stehen für den Nachmittag der Einkaufsmanager-Index aus Chicago und der ADP-Arbeitsmarktbericht für die US-Privatwirtschaft. Letzterer gilt als Vorläufer des offiziellen Juni-Arbeitsmarktberichts am Freitag. Essilorluxottica (+1,0%) und Grandvision (+14%) sorgen für Gesprächsstoff, weil Essilorluxotticia die Übernahme wie geplant durchziehen will und zwar bereits zum 1. Juli. Ein Gericht hatte Essilorluxottica gerade erst die Möglichkeit eingeräumt, wegen Fehlverhaltens von Grandvision von dem Gebot zurückzutreten. Grandvision wird dem italienisch-französischen Brillenkonzern Essilorluxottica nach Aussage der Analysten der UBS eine geografische Diversifizierung und ein umfangreiches Netzwerk liefern. Ein Urteil in Ohio zu "Diesel-Gate" belastet den Kurs von Volkswagen (-2,6%). Das oberste Gericht des US-Bundesstaats hat entschieden, dass Ohio Ansprüche gegen VW trotz der Einigung des Konzerns mit den Bundesbehörden verfolgen darf.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi. 8:07 Di. 17:32 % YTD EUR/USD 1,1885 -0,1% 1,1898 1,1911 -2,7% EUR/JPY 131,37 -0,1% 131,46 131,58 +4,2% EUR/CHF 1,0975 +0,1% 1,0968 1,0956 +1,5% EUR/GBP 0,8573 -0,3% 0,8596 0,8603 -4,0% USD/JPY 110,54 -0,0% 110,48 110,47 +7,0% GBP/USD 1,3864 +0,2% 1,3844 1,3844 +1,5% USD/CNH (Offshore) 6,4638 -0,0% 6,4649 6,4637 -0,6% Bitcoin BTC/USD 34.574,76 -4,6% 35.016,26 36.219,01 +19,0%

Der Euro reagiert kaum auf die jüngsten Inflationsdaten aus der Eurozone und liegt weiter unter der Marke von 1,19 Dollar. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1885 Dollar. Die Inflation in der Eurozone hat im Juni etwas nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate sank von 2,0 auf 1,9 Prozent - was den Erwartungen der Volkswirte entsprach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Positiv wirkten neue Rekorde der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite wiederum Allzeithochs markiert hatten. Die schnelle Ausbreitung der Delta-Variante des Covid-19-Virus und die vielfach stockenden Impfkampagnen verunsicherte aber zugleich. Für Chugai Pharmaceutical ging es in Tokio um 2,4 Prozent nach oben, nachdem die Zulassung eines Covid-19-Antikörper-Cocktails beantragt worden war. Zu einer Erholung von den Vortagesverlusten kam es in Schanghai, gestützt von einem etwas besser als gedacht ausgefallenen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni. In Sydney gewannen Telstra 4,4 Prozent. Das Unternehmen will nach dem Verkauf eines Anteils seines Mobilfunkturmbereichs 1,4 Milliarden australische Dollar an die Aktionäre auszuschütten.

CREDIT

Marginal höher zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Damit bleiben die Spreads weiter auf sehr niedrigem Niveau. "Zum Ende des ersten Halbjahres gibt es weiterhin bei relativ geringer Aktivität nur überschaubare Bewegung", heißt es bei der DZ Bank. Einerseits stütze die starke Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt, andererseits rufe die Corona-Delta-Variante Sorgen hervor.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank vorerst ohne Lizenz für Hongkong-IPOs - Zeitung

Die Deutsche Bank wird in Hongkong einem Zeitungsbericht zufolge zunächst keine Börsengänge organisieren können. Laut FT wurde versäumt, zwei mit einer entsprechenden Lizenz ausgestattete Manager rechtzeitig zu ersetzen.

Ohio kann Volkswagen wegen Dieselskandel verklagen

Der Bundesstaat Ohio kann den Wolfsburger Konzern wegen der Abgasmanipulationen verklagen. Einer Entscheidung des Obersten Gerichts zufolge verhindere die Anwendung des US-Bundesgesetzes Clean Air Act nicht, dass Ohio auf Grundlage eigener Gesetze gegen Volkswagen vorgehen könne.

Nordex baut Windpark in Brasilien mit 399 Megawatt Leistung

Nordex wird für ein Windkraftprojekt im Nordosten Brasiliens 70 Turbinen mit jeweils 5,7 Megawatt Leistung liefern. Nordex wird nach Fertigstellung für fünf Jahre den Service übernehmen.

Traton erzielt im zweiten Quartal Auftragsrekord

Traton hat nach einem Rekord bei den Aufträgen zum Jahresstart im zweiten Quartal einen neuen Höchstwert erreicht.

Ausgabepreis von Acciona Energia am unteren Ende der Spanne

Der spanische Konzern Acciona dürfte mit dem Börsengang seiner Erneuerbaren-Energien-Tochter weniger einnehmen als ursprünglich geplant. Acciona Energia hat den Ausgabepreis mit 26,73 Euro am unteren Ende der Preisspanne festgelegt.Die Preisspanne lag bei 26,73 bis 29,76 Euro.

IPO/Cannabidiol-Hersteller South West Brands plant Börsengang in London

Der Cannabidiol-Hersteller South West Brands plc will seine Aktien an der Londoner Börse notieren. Mit dem Emissionserlös will das Unternehmen sein Portfolio entwickeln und erweitern.

Danske Bank bringt Bezahlplattform Mobilepay in Vipps ein

Die Danske Bank fusioniert Mobilepay, ihre Plattform für mobiles Bezahlen, mit den beiden Plattformen Pivo (Finnland) und Vipps (Norwegen). Die hinter Vipps stehenden Banken, darunter DNB und Allianz SpareBank, werden 65 Prozent der neuen Muttergesellschaft besitzen, während die Danske Bank 25 Prozent und die OP Financial Group aus Finnland 10 Prozent der Anteile halten werden. Die Danske Bank erwartet einen einmaligen Gewinn von umgerechnet 54 bis 67 Millionen Euro aus der Transaktion.

Essilorluxottica hält nach Urteil an Übernahme von Grandvision fest

Der französisch-italienische Brillenhersteller Essilorluxottica setzt die Übernahme des Apollo-Optik-Eigentümers Grandvision auch nach einem Urteil fort, das die Möglichkeit eines Ausstiegs eröffnete.

Renault: Absatzanteil E-Autos in Europa bis 2025 bei zwei Drittel

Renault will den Anteil elektrifizierter Autos an den Verkäufen in den kommenden Jahren deutlich steigern. Im Jahr 2025 soll der Anteil bei mindestens 65 Prozent liegen. Fünf Jahre später soll der Anteil dann bereits bei bis zu 90 Prozent liegen.

Suez verkauft vor Fusion mit Veolia Assets für 10,4 Mrd Euro

Der französische Entsorgungskonzern Suez hat den massiven Verkauf von Unternehmensteilen vor der Fusion mit Konkurrent Veolia unter Dach und Fach gebracht. Beide Unternehmen haben dem Verkauf der Suez-Aktiva, die nicht Teil des fusionierten Konzerns sein werden, für 10,4 Milliarden Euro zugestimmt.

Telia verkauft 49 Prozent vom Turmgeschäft in Finnland und Norwegen

Telia trennt sich von fast der Hälfte seines Geschäfts mit Mobilfunktürmen in Finnland und Norwegen. Brookfield Infrastructure Partners und Alecta übernehmen 49 Prozent der Anteile für 722 Millionen Euro.

Zumtobel will 2021/22 auch Umsatz wieder steigern - verdoppelte Dividende

Zumtobel will nach deutlichen Gewinnsteigerungen 2020/21 und einer Dividendenverdoppelung im laufenden Geschäftsjahr auch beim Umsatz wieder zulegen. Der österreichische Lichttechnik-Konzern will den Restrukturierungsmodus hinter sich lassen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2021 07:36 ET (11:36 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.