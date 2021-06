DGAP-News: Hüttig & Rompf AG / Schlagwort(e): Immobilien/Marktbericht

Hüttig & Rompf AG: Neue Bauförderung BEG von der KfW - was bei der Baufinanzierung jetzt beachtet werden muss



30.06.2021 / 14:09

Neue Bauförderung BEG von der KfW - was bei der Baufinanzierung jetzt beachtet werden muss Frankfurt am Main, 30. Juni 2021 - Mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wird in diesem Jahr die energetische Gebäudeförderung des Bundes neu aufgesetzt. Die BEG ersetzt die bestehenden Programme zur Förderung von Energieeffizienz und Erneuerbaren Energien im Gebäudebereich - darunter das CO2-Gebäudesanierungsprogramm (Programme Energieeffizient Bauen und Sanieren), das Programm zur Heizungsoptimierung (HZO), das Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) und das Marktanreizprogramm zur Nutzung Erneuerbarer Energien im Wärmemarkt (MAP). Nach dem Beginn der BEG im Januar 2021 mit Zuschüssen für Einzelmaßnahmen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) startet die BEG am 1. Juli 2021 auch bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit der Kreditförderung für Einzelmaßnahmen und der Effizienzhaus-Förderung im Neubau- und Sanierungsbereich. Sie gilt - für alle Wohngebäude, z. B. für Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser oder Wohnheime - für alle Nichtwohngebäude, z. B. für Gewerbegebäude, kommunale Gebäude oder Krankenhäuser Die BEG soll dazu beitragen, durch eine Kombination aus Energieeinsparung und Einsatz erneuerbarer Energien den Primärenergiebedarf von Gebäuden bis 2050 um rund 80 Prozent gegenüber 2008 zu senken. Vorteile für Bauherrinnen und Bauherren, die nachhaltig bauen



Ditmar Rompf, Vorstandsvorsitzender der Hüttig & Rompf AG: "Beim Bauen und Sanieren spielen zukünftig Nachhaltigkeit, Digitalisierung und erneuerbare Energien eine noch größere Rolle. Maßnahmen in diesen Bereichen werden daher mit einer höheren Förderung belohnt. Neu besteht bei der BEG auch die Option, für den Hausbau oder Hauskauf Zuschüsse zu beantragen - ergänzend zu dem bisherigen Förderkredit mit Tilgungszuschuss. Ein weiteres Plus: Es wird leichter, die Förderung zu beantragen. In Zukunft muss nur noch ein einziger Antrag gestellt werden - darin enthalten sind auch die Fachplanung und Baubegleitung."



Sehr attraktiv: Erneuerbare-Energien-Bonus und Nachhaltigkeits-Bonus



Neben besonders hoher Unterstützung vom Staat für die Sanierung zum Effizienzhaus sind im Neubau-Bereich hohe Förderungen für das Effizienzhaus 40 und das Effizienzhaus 55 möglich - jeweils in der Erneuerbare-Energien-Klasse oder Nachhaltigkeits-Klasse. Hier liegt der Tilgungszuschuss jeweils 2,5 Prozent höher als in der klassischen Effizienzhaus-Variante. Außerdem sind bis zu 150.000 Euro als Kredit abrufbar. Im Überblick: Die geltenden (Tilgungs-)Zuschüsse für neue Effizienzhäuser ab 1. Juli 2021



Effizienzhaus 40 Plus

25 % von max. 150.000 € Kreditbetrag, entspricht max. 37.500 € Zuschuss

Effizienzhaus 40

20 % von max. 120.000 € Kreditbetrag, entspricht max. 24.000 € Zuschuss

Effizienzhaus 40 Erneuerbare-Energien-Klasse oder Nachhaltigkeits-Klasse

22,5 % von max. 150.000 € Kreditbetrag, entspricht max. 33.750 € Zuschuss

Effizienzhaus 55

15 % von max. 120.000 € Kreditbetrag, entspricht max. 18.000 € Zuschuss

Effizienzhaus 55 Erneuerbare-Energien-Klasse oder Nachhaltigkeits-Klasse

17,5 % von max. 150.000 € Kreditbetrag, entspricht max. 26.250 € Zuschuss Parallel zur Effizienzhaus-Förderung kann ab 1. Juli 2021 auch die verbesserte Förderung für Baubegleitung und Fachplanung bei der KfW beantragt werden. Wie bisher gilt: Der Antrag auf KfW-Förderung ist vor Beginn des Bauvorhabens zu stellen. Das gilt auch für die übrigen KfW Programme wie Tilgungszuschüsse oder Direktzuschüsse. BEG stark nachgefragt

Das für die BEG-Zuschüsse für Einzelmaßnahmen im Bereich der Sanierung zuständige BAFA veröffentlichte Antragszahlen, die bestätigen, dass die BEG seit ihrem Start Anfang 2021 stark nachgefragt ist. So gingen allein im Mai 2021 über 30.000 Förderanträge ein - davon beliefen sich rund 10.000 auf einen Ölheizungstausch. Rund 12.400 Anträge zielten auf die Gebäudehülle ab, rund 9.100 auf die Baubegleitung, rund 2.700 auf eine Heizungsoptimierung und 630 Anträge auf die Anlagentechnik. Ditmar Rompf: "Bei einer Baufinanzierung sind die vielfältigen staatlichen Fördermöglichkeiten bares Geld wert. Für Bauinteressierte ist es allerdings oftmals schwierig, alle Optionen und nötigen Voraussetzungen auf dem Schirm zu haben. Unsere Finanzierungsberaterinnen und -berater von Hüttig & Rompf kennen sich hier bestens aus und sind stets auf dem aktuellen Stand. So können Bauherrinnen und Bauherren sicher sein, dass keine Förderung verschenkt wird."



Weiterführende Informationen zur neuen BEG erhalten Interessenten auf der Website der KfW:

Über die Hüttig & Rompf AG Die 1988 gegründete Hüttig & Rompf AG ist auf die Vermittlung von Baufinanzierungen spezialisiert und gehört zu den Top 3 Baufinanzierungsvermittlern Deutschlands. Sie beschäftigt ein Team von 275 Mitarbeiter/innen, davon 170 Baufinanzierungsberater/innen, an über 30 Standorten im gesamten Bundesgebiet. Das Partnernetzwerk des Unternehmens umfasst 300 Partnerbanken und Sparkassen und 2.500 Immobilienvertriebspartner.

