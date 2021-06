Auf http://www.boersegeschichte.at zeigen wir stets auch die Ausgaben des Börsen-Kurier. In der aktuellen Nummer, es ist eine fette Doppelnummer, gibt es u.a. eine spannende Story von Julia Kistner zur "Retail Investment Strategy for Europe" der EU. Da geht es natürlich einmal um den Klassiker Finanzbildung, es sollen aber auch noch weitere Massnahmen folgen. Präsentieren will man das im 1. Halbjahr 2022. Das bedeutet wohl, dass Gernot Blümel mit seiner KESt-Reform weiter warten wird. Im Gespräch sind eine KESt- Befreiung von Wertpapiererträgen für die Altersvorsorge bei einer Behaltedauer von drei Jahren. Ich hoffe, es gibt nicht nur um Themen wie MiFiD, Prospekte & so, sondern endlich auch um steuerliche Erleichterungen. Beim Qualifying für das ...

