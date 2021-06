Immer mehr Privatanleger drängen an die Börse und möchten ihr Geld dort investieren. Mit gutem Grund. Die Banken verlangen mittlerweile fast alle Strafzinsen, was bedeutet, dass Vermögen mit Minuszinsen belegt wird. Die Lösung lautet 'Investing". Von Robert Steininger* Weshalb sollte man also sein hart verdientes Geld den Banken ‚in den Rachen werfen' und noch dafür bestraft werden, wenn man spart. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...