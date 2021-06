Schefflenz (ots) - Die EM läuft, Fußballfans und Sonnenhungrige freuen sich an vielen Orten über die Lockerungen, doch angesichts der sich rasch ausbreitenden und als besonders infektiös geltenden Delta-Variante des Coronavirus rufen Ärzte dazu auf, das Ansteckungsrisiko im Alltag weiter zu reduzieren. Als wichtiger Baustein im Kampf gegen die Verbreitung des Virus kann das ÖKOPUR Mundspray eine maßgebliche Unterstützung zum Schutz vor einer Coronainfektion sein. Wissenschaftliche Untersuchungen der Uni Innsbruck zeigen eine hohe antivirale Wirksamkeit im Mund- und Rachenraum - genau dort, wo die Delta-Mutation eine starke Viruslast zeigt.Wissenschaftliche Labortests der Medizinischen Universität Innsbruck in Zusammenarbeit mit dem Institute of Hygiene and Microbiology verdeutlichen: Das ÖKOPUR Mundspray tötet Coronaviren innerhalb einer Minute ab. Zur Untersuchung der antiviralen Wirksamkeit wurden verschiedene Konzentrationen sowie unabhängige Inkubationszeitpunkte getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Konzentration von 80 % innerhalb von 60 Sekunden eine Reduktion der Virenlast um 100 % bewirkt.Infektionsschutz für die Hand- oder HosentascheFußball-Fans kommen zu EM-Spielen in Kneipen und Biergärten zusammen, die ersten Urlauber sind in Europa unterwegs, Badeseen und Freibäder locken die Menschen an heißen Tagen - gerade jetzt klingen diese Testergebnisse vielversprechend und rücken das Mundspray des Unternehmens ÖKOPUR, www.ökopur.de, als sinnvolle Ergänzung zur Maske deutlich in den Fokus. Das handliche Mundspray macht die Anwendung im Alltag besonders auch unterwegs einfach und effektiv. Pro Anwendung genügen 4-6 Sprühstöße, die tief in den Mund-Rachenraum eindringen und lokal eine Art Schutzschicht bilden. Auf diese Weise kann das ÖKOPUR Mundspray die Ansteckungsgefahr überall, wo große Menschenmengen aufeinandertreffen und das Abstandhalten erschwert ist, deutlich reduzieren und zusätzlichen Schutz bieten. Das ÖKOPUR Mundspray ist sowohl in Apotheken als auch direkt online erhältlich unter: https://purmedical.de/Mundhygiene/Pressekontakt:Bettina WeberSpiegel Institut Communication GmbH & Co. KGHermsheimer Straße 5D-68163 MannheimTel. +49 621-728 44-444E-Mail b.weber@spiegel-institut.deOriginal-Content von: ÖKOPUR GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156893/4956469