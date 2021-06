In der Bundesrepublik waren 2019 etwa 300.000 Frauen und Männer für die erneuerbaren Energien beruflich tätig. In der Solarenergiebranche sind seit 2016 rund 6.600 neue Jobs entstanden. 300.000 Jobs fanden sich 2019 in Deutschland im Bereich der erneuerbaren Energien. Das teilte die Energieagentur NRW auf Basis von Zahlen des Umweltbundesamtes (UBA) mit. Das ist ein spürbarer Rückgang gegenüber 2016, als noch 416.000 Frauen und Männer in den grünen Branchen in Lohn und Brot standen. Der Rückgang ...

