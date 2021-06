Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Sind die goldenen Zeiten vorbei? Alleine im Juni hat das Edelmetall rund 7,5 Prozent an Wert verloren. Das ist der höchste Monatsverlust seit 2016. Zudem drücken die jüngsten Aussagen der US-Notenbank weiterhin die Stimmung. Die amerikanische Wirtschaft ist auf Erholungskurs, die Pandemiesorgen sind durch die Impfmöglichkeiten in den Hintergrund gerückt und die US-Notenbank stellt eine Zinserhöhung - spätestens 2023 in Aussicht. Grundsätzlich ist dies Grund zur Freude, allerdings nicht für die Krisenwährung Gold. Die jüngsten Aussagen belasten den Goldpreis und treiben den Wert weiter nach unten. Korrektur oder Rücksetzer? Wie geht es weiter und wie können Anleger jetzt in den Goldpreis investieren? Die Antwort hat Anouch Wilhelms, Director, Equity Derivatives, Public Distribution bei der Société Générale in der aktuellen Ausgabe von "Anlageidee".