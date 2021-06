Die Zielgruppe sind Forscher und Kliniker auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 30. Juni 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC: NVMDF | FWB: HN2) ("Novamind" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, hat heute die Einführung eines neuen Podcasts unter dem Titel "Psychedelic Therapy Frontiers" (der "Podcast") angekündigt. Der Podcast, der sich an Forscher und Kliniker auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin richtet, bietet eine Mischung aus Informationen und Bildungsgesprächen und kann auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iHeartRadio und Google Podcasts abgerufen werden.

https://youtu.be/tIT_idGZkNI

Moderiert wird der Podcast von Dr. Stephen Thayer, seines Zeichens Clinical Director, Education & Training, und Chief Medical Officer Dr. Reid Robison, beide im Führungsteam von Novamind. Im Rahmen der wöchentlichen Podcast-Episoden unterhalten sich Dr. Thayer und Dr. Robison über Themen, die für Vertreter der psychedelischen Medizin und Forschung von besonderem Interesse sind. Neben den Gastgebern selbst kommen häufig auch Branchenkollegen aus der psychischen Gesundheitsversorgung oder aus der klinischen Forschung zu Wort. In den Gesprächen geht es um Themen wie effiziente und ethisch vertretbare psychedelikagestützte Psychotherapie in der Praxis, Trip Sitting, Schadensminderung, gleichberechtigter Zugang zu Versorgungsangeboten und vieles mehr.

Der neue Podcast ist eine von mehreren geplanten Initiativen, die von der Abteilung Education & Training von Novamind unter der Leitung von Dr. Thayer lancieren werden. Damit will man dem enormen Interesse seitens der Fachkräfte auf dem Gebiet der psychischen Gesundheitsversorgung Rechnung tragen. Bei diesen Schulungsprogrammen kommen die derzeit von Novamind entwickelten Therapieprotokolle zum Einsatz; sie sollen einen besseren Zugang zu innovativen Behandlungsmethoden bei Erkrankungen wie Essstörungen, Depressionen, krebsbedingten Depressionen und Angstzuständen am Lebensende ermöglichen.

Dr. Thayer verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Ausbildung und Schulung von Fachkräften der psychischen Gesundheitsversorgung und war sowohl an Universitäten als auch im klinischen Bereich tätig. Während seiner Dienstzeit als Psychologe bei der U.S. Air Force erhielt er außerdem eine spezielle Ausbildung in der Behandlung von Kampftraumata und hat in seiner Privatpraxis bereits Tausenden von Patienten mit verschiedensten psychischen Erkrankungen geholfen.

"Bei den Psychedelika stößt die psychiatrische Medizin an ihre nächste ‚Grenze', und wir unterstützen das Fachpersonal mit praxisrelevanten Informationen dabei, sich mehr Praxiswissen über unser Spezialgebiet anzueignen. Noch nie zuvor waren in der psychischen Gesundheitsversorgung Spezialinstrumente so dringend nötig wie heute", meint Dr. Thayer.

Der approbierte Psychiater Dr. Reid Robison gewährt den Zuhörern als Co-Moderator des Podcasts tiefe Einblicke in die klinische Praxis. Er ist Lehrbeauftragter an der University of Utah, Gründer der Polizzi Free Clinic und wurde im Jahr 2020 zum "besten Psychiater in Utah" gekürt. In den vergangenen zehn Jahren leitete Dr. Robison mehr als 200 klinische Studien auf dem Gebiet der Neuropsychiatrie. Erwähnenswerterweise war er als koordinierender Prüfer für die von der Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) durchgeführte Studie zur MDMA-gestützten Psychotherapie bei Essstörungen zuständig. Als Forscher und früher Anwender von Ketamin in der Psychiatrie hat Dr. Robison Tausende von Ketamin-Sitzungen und SpravatoTM-Sitzungen geleitet und unzählige Kliniker in der ketamingestützten Psychotherapie ausgebildet.

"Angesichts der zunehmenden Evidenz für das Heilungspotenzial psychedelischer Therapien beobachten wir nicht nur einen dramatischen Wandel in der öffentlichen Meinung, sondern auch ein verstärktes Interesse seitens der Klinik, die mehr darüber erfahren möchte, wie man die psychedelikagestützte Psychotherapie bestmöglich in die psychiatrische Praxis einbauen kann", sagt Dr. Robison. "Über den Podcast Psychedelic Therapy Frontiers können wir anderen vermitteln, was wir über die Arbeit mit psychedelischen Arzneimitteln gelernt haben, und ihnen einen besseren Zugang zu diesen Behandlungsmodalitäten für Heilung und Wachstum ermöglichen."

Um den Podcast anzuhören, klicken Sie bitte hier. https://www.psychedelictherapyfrontiers.com/

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken, Retreats und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von ‚Cedar Psychiatry'-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von ‚Cedar Clinical Research', einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl ‚Cedar Psychiatry' als auch ‚Cedar Clinical Research' sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca.

Kontaktdaten

Novamind

Yaron Conforti, CEO & Director

Tel: +1 (647) 953 9512

Bill Mitoulas, Investor Relations

E-Mail: bill@novamind.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, einschließlich der Risiken, die von Zeit zu Zeit in der öffentlichen Bekanntmachung des Unternehmens aufgeführt werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59275Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59275&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67001F1045Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA67001F1045