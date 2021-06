Der Industrieversicherer HDI Global hat Michael Westhoff zum neuen Spartenverantwortlichen Short-Tail der Geschäftsfelder Industrie und Konzern in Deutschland berufen. Westhoff übernimmt die Position zum 01.07.2021 und wird Nachfolger von Jürgen Rolke, der zum 31.12.2021 in den Ruhestand geht. Die HDI Global SE betraut Michael Westhoff mit der Spartenverantwortung für das Short-Tail-Geschäft in Deutschland. Der gebürtige Oberhausener wird die Position zum 01.07.2021 am Standort in Hannover übernehmen. ...

