London (www.anleihencheck.de) - Die vorläufigen Inflationsdaten für die Eurozone haben gezeigt, dass die Europäische Zentralbank mit einer Inflationsrate von unter, aber nahe bei 2% voll im Plan liegt, so Oliver Blackbourn, Multi-Asset Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Obwohl die Konsensprognosen einen weiteren Anstieg der Inflation im Jahresverlauf erwarten würden, werde die heutige Zahl diejenigen beruhigen, die nach dem schnellen Anstieg im Jahr 2021 bisher nur einen vorübergehenden Anstieg vermutet hätten. Ökonomen würden derzeit davon ausgehen, dass die Inflation im Euroraum im Jahr 2022 wieder deutlich unter 2% fallen werde, wobei sowohl die 5- als auch die 10-jährigen Breakeven-Raten für deutsche Bundesanleihen eine Inflation von unter 1,4% einpreisen würden. Die 5-Jahres-Inflation des Euro werde in fünf Jahren mit nur 1,6% bewertet, was darauf hindeute, dass viele Anleger glauben würden, dass die schwache Inflation in der Eurozone verankert sei. ...

