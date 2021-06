Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zu Beginn des Handels verbuchten der Nasdaq und der S&P 500 gestern noch neue Rekorde. Dann ging den US-Indizes aber die Luft aus. Der Handel endete für sie praktisch unverändert. Bei den Einzelthemen geht es heute um Virgin Galactic, Peloton, Uber, Lyft, Nvidia, CureVac, Facebook, Trip.com, Bed Bath & Beyond und Nio. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.