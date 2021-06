In Anbetracht der vorläufigen Zahlen der CME Group für die Gold-Futures-Märkte stieg das Open Interest am Dienstag um rund 7,3K Kontrakte. Das Volumen folgte dem Beispiel und stieg um rund 83,6K Kontrakte. Gold steht vor Unterstützung bei $1.730 Der Goldpreis markierte am Dienstag neue Mehrwochentiefs. Die Bewegung verlief im Einklang mit steigendem ...

