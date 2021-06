Die BASF hat den Verkauf ihres Pigmentgeschäfts Colors & Effects an das Feinchemie-Unternehmen DIC abgeschlossen. Der Kaufpreis liegt bei über 1 Mrd. Euro. Die beiden Unternehmen hatten sich bereits im August 2019 auf die Transaktion dieses Geschäfts mit rund 2.600 Mitarbeitern geeinigt. In Deutschland sind Standorte in Ludwigshafen und Besigheim betroffen. Nach Erfüllung der Freigabebedingungen trat ...

