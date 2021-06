Offenbach (ots) - So geht E-Sports! Dass E-Sports längst in der Gesellschaft angekommen ist und nicht nur Spiel und Spaß für eine eingeschworene Community bedeutet, hat auch die Markenartikelindustrie in Deutschland erkannt. Ein Unternehmen, das hier ganz vorne mitmischt und dieses Medium als einzigartige Werbeplattform für die junge Zielgruppe für sich entdeckt hat, ist Dr. Oetker, der Bielefelder Marktführer bei Tiefkühlpizza im deutschen LEH.Deutschlands größtes E-Soccer-Turnier der SaisonAnstoß Dr. Oetker! Um den jungen Konsumenten richtig Appetit auf seine Marke All American Pizza zu machen, hat sich Dr. Oetker etwas ganz Besonderes einfallen lassen und auf Twitch ein E-Soccer-Turnier ausgerichtet: die All American Pizza Championship. "Wir wollten die Zielgruppe der 20-35-Jährigen mit unserer Marke Dr. Oetker All American Pizza werbewirksam erreichen und sie dort abholen, wo sie sich tummelt: im Live-Stream auf Twitch.", sagt Raffaela Seidel, Senior Manager Shopper Activation Chilled/Frozen bei Dr. Oetker.Partner und Projektkoordinator dieser digitalen Kampagne, bestehend aus Werbeeinschaltungen und dem Turnier-Sponsoring, ist die auf E-Sports-Kanäle spezialisierte Vermarktungsagentur eSports Media GmbH mit deren erprobtem technischen Partner Youblicity GmbH aus Augsburg. Christian Trachsel, Geschäftsführer der eSports Media GmbH, über das Turnier: "Wir sind angetreten um für Dr. Oetker All American Pizza Deutschlands größtes E-Fußballturnier in diesem fußballstarken Jahr 2021 auf die Bühne zu bringen." "Wir erreichen heute mit unserem Set-up für die FMCG-Industrie jederzeit ca. 3,2 Mio.* unique Viewer in Deutschland - eine denkbar wertvolle Zielgruppe, die über klassische Medien kaum mehr zu erreichen ist", so Christian Trachsel und George Danzer, CEO bei Youblicity, unisono.Unter Beteiligung der renommierten Größen aus der E-Sports-Community Erné, alias FeelFIFA, DieHahn und Wakez lief das Turnier vom 04.-12.06.2021. Die drei reichweitenstarken Streamer begleiteten ab Anfang Mai die Kampagne, agierten als Moderatoren des Turniers auf Twitch und auf YouTube und flankierten dieses werblich auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen. Zudem kommentierten sie in ihren Streams ausgesuchte Spiele, die mit eigens zum Turnier kreierten Werbeeinblendungen unterlegt waren, die nicht weggeklickt oder geschlossen werden konnten. Für eine rege Auseinandersetzung der Community mit der Marke sorgten eingestreute Call-to-Actions über den Promo-Chat, die von der Community mit Begeisterung aufgenommen und genutzt wurden - eine Besonderheit des E-Sports-Kanals und dieser Kampagne.Für Casting und Betreuung der Streamer war die profilierte Agentur inSight GG GmbH verantwortlich. "Es war allen Beteiligten wichtig, dass wir ein demokratisches Turnier, bei dem Spaß und Fair Play im Vordergrund stehen soll, organisieren.", berichtet George Danzer, CEO bei Youblicity und InSight. Gespielt wurde das Spiel FIFA21 nach den EA-Guidelines für Community-Turniere.Dem nicht genug, gab es zum Auftakt des Turniers ein Showmatch zwischen dem Weltmeister Mo Harkous, alias MoAuba, und FeelFIFA. Während des Turniers gab es noch ein Feuerwerk an Gewinnausschüttungen: Neben 10 heiß begehrten PlayStation®5 wurden im Laufe der digitalen Kampagne mehrere FIFA21-Spiele und drei Pakete à vier Pizzen von Dr. Oetker All American Pizza verlost.Auch für das Turnier am 13. Juni hat sich der Organisator, die eSports Media GmbH, ein gigantisches Spektakel einfallen lassen: Wolff-Christoph Fuss, der bekannte wie beliebte TV-Fußballmoderator, kommentierte das Finale live. Für die Halbzeitshow konnte die populäre Streamerin Sintica als DJane gewonnen werden, die der Community so richtig einheizte.Für den Sieger der AAP Championship gab es neben dem attraktiven Preisgeld von 2.200EUR einen eigens angefertigten Pokal aus Glas mit eingebauter LED-Lasertechnologie, die den Pokal in mehreren Farben funkeln lässt.PoS-Kampagne im fußballaffinen GroßformatDie Kampagne auf Twitch wurde nicht nur multimedial verlängert, sondern auch noch in eine großangelegte, deutschlandweite PoS-Promotion rund um die vier Pizzasorten der Marke Dr. Oetker All American Pizza eingebettet. Kreativer Kopf dieser Promotion war die auf Shopper Activation spezialisierte Werbeagentur Brand Factory GmbH.Die volle Promotion-Power war am PoS von Mitte Mai bis Ende Juni zu erleben: Gestaltete Lamasäulen, TK-Truhensticker und TK-Truhenwobbler standen ganz im Zeichen des Aktionsmottos "Zock dich satt!". Ergänzt wurde diese Aktion mit einer flankierenden Social-Media-Kampagne auf Instagram unter @droetker_pizza und mit einem großzügigen Gewinnspiel mit Gewinnen im Wert von insgesamt bis zu 100.000EUR. Darunter waren Gaming-Laptops von XMG, Headsets und weitere Gewinne, die die Herzen von Gaming-Begeisterten höherschlagen ließ. Alles, was der Konsument machen musste, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, war denkbar einfach: Pizza kaufen, Kassenbon hochladen und nachsehen, wie der Gewinn ausfiel.*Quelle: Twitchtracker, Mai 2021Die eSports Media GmbH wurde 2020 gegründet und ist eine Online-Werbeagentur, die auf die werbliche Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen auf E-Sports-Medienkanälen und Streaming-Portalen wie Twitch spezialisiert ist. Unternehmensinhalt sind maßgeschneiderte Werbekampagnen, die auf die junge Zielgruppe der Generation Y und Generation Z ausgerichtet sind. Als erste Agentur in Deutschland können über die eSports Media GmbH punktgenau, reichweitenstark und effizient Kampagnenschaltungen in Live-Streaming-Screens und Chats gesetzt werden.Foto- und Filmhinweis: Alle Bildrechte liegen exklusiv bei ©Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Juni 2021, und können bei Bedarf angefragt werden. Belegexemplar bzw. Online-Link zu Veröffentlichungen erbeten.Pressekontakt:eSports Media GmbHErnst-Griesheimer-Platz 6AD-63071 Offenbach am MainDeutschlandT: +49 (0) 69 8700123-45F: +49 (0) 69 8700123-35E: team@e-sports-media.dewww.e-sports-media.deAnsprechperson:Ulrike M. TothDirector Sales & MarketingE: ulrike.toth@e-sports-media.deOriginal-Content von: eSports Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156898/4956642