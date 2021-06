Grüner Rauch dringt nun auch in unserem Land immer mehr in den Markt und macht die Kurse High. Doch nicht jedes Investment ist ein positives Rauscherlebnis. In unserem Cannabis Aktienpaket gehen wir auf die Gewinner dieser Wachstumsbranche ein. CANOPY GROWTH: WEED // ISIN: CA1380351009 Kanada war die erste G7-Nation, in der Cannabis für medizinische und freizeitliche Nutzung freigegeben wurde - inklusive einer Zahlungsabwicklung über offizielle Bankinstitute, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...