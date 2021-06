DJ XETRA-SCHLUSS/DAX beendet starkes erstes Halbjahr im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX hat sich am Mittwoch mit einer schwächeren Tagestendenz aus dem ersten Halbjahr verabschiedet. Er gab um 1,0 Prozent nach auf 15.531 Punkte, wobei von Gewinnmitnahmen ebenso zu hören war wie von Unsicherheiten angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus. Ungeachtet des Tagesminus konnte am deutschen Aktienmarkt in der ersten Jahreshälfte ein schöner Gewinn von 13,2 Prozent erzielt werden, gemessen an der Entwicklung des DAX.

Ein Urteil Zu "Diesel-Gate" in Ohio zu belastete am Mittwoch den Kurs von Volkswagen (-2,3%). Das oberste Gericht des US-Bundesstaats hat entschieden, dass Ohio Ansprüche gegen VW trotz der Einigung des Konzerns mit den Bundesbehörden verfolgen darf. Solange der Diesel-Rechtsstreit die Schlagzeilen füllt, werden sie nach Aussage eines Händlers die Stimmung für die VW-Aktie immer wieder belasten.

Die Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezepts drückten wieder auf die Kurse der Online-Apotheken. Zur geplanten Einführung am 1. Juli liegen die Voraussetzungen offensichtlich noch nicht vor, wie die Gematik GmbH, die sich um die Digitalisierung des Gesundheitswesens kümmert, auf Anfrage von "Apotheke adhoc" mitteilte. Der Kurs von Shop Apotheke sackte um 4,5 Prozent ab.

Autowerte im ersten Halbjahr große Stütze für den DAX

Im Rückblick auf das erste Halbjahr haben vor allem die im DAX stark vertretenen Autowerte zur guten Entwicklung beigetragen. VW legten in dem Zeitraum um 38 Prozent zu, Daimler um 30 und BMW um 23 Prozent. Nachdem lange Zeit VW & Co vorgeworfen wurde, die Umstellung auf Elektromobilität zu versäumen, änderte sich diese Wahrnehmung in den vergangenen Monaten nach und nach.

Größter DAX-Gewinner in den ersten sechs Monaten war die Aktie der Deutschen Post mit einem Plus von 41 Prozent. Der Logistiker profitierte vor allem von pandemiebedingten Paketboom in Deutschland.

Es gab allerdings auch Verlierer. So zollte Delivery Hero (-12%) der teuren Expansion Tribut. Aber auch Gewinnmitnahmen im Hinblick auf die Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen in vielen Teilen der Welt kosteten ein paar Prozent.

Bei Vonovia (-8%) haben die Schlagzeilen über die Mietpreisbremse sowie steigende Zinsen Performance gekostet.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.531,04 -1,0% +13,21% DAX-Future 15.526,00 -1,0% +13,73% XDAX 15.543,85 -0,9% +13,72% MDAX 34.049,86 -0,7% +10,56% TecDAX 3.564,07 -1,1% +10,93% SDAX 16.021,03 -0,6% +8,51% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,65 +53 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 3 25 2 3.659,4 64,0 50,3 MDAX 12 48 0 1.208,8 38,7 36,4 TecDAX 5 25 0 920,3 26,2 25,9 SDAX 20 48 2 223,5 9,3 8,2

