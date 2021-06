DGAP-News: Discovery Harbour Resources Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Discovery Harbour erhält Bohrgenehmigung für die Goldliegenschaft Caldera in Nevada



30.06.2021 / 19:30

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 30. Juni 2021) - Discovery Harbor Resources Corp. (TSXV: IPT) (OTC Pink: DCHRF) (FSE: 4GW) (das "Unternehmen" oder "Discovery Harbour") freut sich bekannt zu geben, dass der United States Forest Service ("USFS") seine Prüfung des Bohrgenehmigungsantrags für die epithermale Goldliegenschaft Caldera in Nevada positiv beschieden hat. Der positive USFS-Bescheid genehmigt den Betriebsplan des Unternehmens, laut dem Discovery Harbour in diesem Sommer ein Bohrprogramm auf bis zu 10 Bohrzielen durchführen wird (eine Beschreibung der Bohrziele finden Sie auf der Website des Unternehmens, www.discoveryharbour.com , und in der Pressemitteilung vom 31. August 2020). Das Unternehmen hat eine Bohrunternehmung beauftragt und ist dabei, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Das Unternehmen trifft Vorkehrungen, im Zusammenhang mit dieser Bohrgenehmigung eine Kaution in Höhe von 49.200 $ zu hinterlegen. Dies ist eine Standardbedingung für eine Bohrgenehmigung dieser Art. Das Unternehmen geht davon aus, bis August alle erforderlichen Logistik- und Vertragsunternehmen bestätigt zu haben und mit den Bohrungen beginnen zu können. Mark Fields, President und CEO des Unternehmens, sagte: "Wir sind sehr erfreut über die positive Entscheidung zur Bohrgenehmigung. Der Prozess war langwieriger als erwartet, doch wir haben die Zeit genutzt, um uns sorgfältig auf das Bohrprogramm vorzubereiten. Wir sind voll finanziert, um eine Reihe epithermaler Goldziele mit geringer Sulfidierung zu erproben, und zwar in wesentlich größeren Tiefen als alle historischen Bohrungen bei Caldera. Ich möchte unseren Aktionären für ihre Geduld danken, während wir uns auf dieses Bohrprogramm vorbereitet haben." Mark Fields fährt fort: "Es ist eine aufregende Zeit, in der sowohl die Caldera- als auch die Fortuity 89-Liegenschaften Fortschritte machen. Wir können nun unsere Bohrpläne für Caldera bestätigen. Newcrest treibt die Aktivitäten auf der Liegenschaft Fortuity 89 durch Evaluierung und Zielidentifizierung für ein Bohrprogramm zügig voran (siehe Pressemitteilungen von Discovery Harbour vom 9. März 2021 und 12. April 2021). Die Liegenschaften sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt und weisen eine ähnliche Geologie und ähnliche Goldablagerungsmodelle auf." Mark Fields, P. Geo., ist die Qualifizierte Person für Discovery Harbor im Sinne von NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. Über Discovery Harbour Discovery Harbour konzentriert sich auf das Auffinden, die Erkundung und Entwicklung von Mineralgrundliegenschaften in bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf einem Bohrprogramm für Caldera, ein epithermisches Goldprojekt mit geringer Sulfidierung in Nevada. Darüber hinaus hat Discovery Harbour eine Vereinbarung mit Newcrest Resources, Inc über die Liegenschaft Fortuity 89 in Nevada getroffen. Über Newcrest Newcrest Mining Limited (ASX: NCM) (TSX: NCM) (PNGX: NCM) ist eines der weltweit größten Goldbergbauunternehmen. Ziel ist es, durch sicheren und verantwortungsvollen Bergbau eine bessere Zukunft zu schaffen. Newcrest besitzt und betreibt ein Portfolio von vorwiegend kostengünstigen, langlebigen Minen und einer starken Pipeline von Brownfield- und Greenfield-Explorationsprojekten - vorwiegend im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Nord- und Südamerika. IM NAMEN DES VORSTANDS VON DISCOVERY HARBOR RESOURCES CORP. "Mark Fields" Mark Fields, P. Geo., B. Comm. (Hon.)

President und Chief Executive Officer

Discovery Harbor Resources Corp.

Tel.: (604) 681-3170

Fax: (604) 681-3552 Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können, ohne Einschränkung, auf aktuellen Erwartungen beruhende Aussagen enthalten, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten bergen. Sie sind keine Garantie für die zukünftige Leistung von Discovery Harbor, wie etwa Aussagen, dass Discovery Harbor beabsichtigt, das Caldera-Projekt fortzusetzen. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von Discovery Harbour erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen abweichen, darunter: (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Explorationsergebnisse, (iii) Genehmigungsanforderungen oder (iii) die Finanzlage des Unternehmens. Die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse könnten wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Einschätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und werden durch diesen Hinweis ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Discovery Harbor nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/89140 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/89140

