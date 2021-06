Der USD/JPY dürfte in den nächsten Wochen in der Spanne von 110,05 bis 111,10 bleiben, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Gestern vertraten wir die Ansicht, dass der USD 'wahrscheinlich nach unten tendieren wird, aber ein nachhaltiger Rückgang unter 110,40 ist unwahrscheinlich'. Unsere Ansicht war nicht falsch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...