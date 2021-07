Die erste Folge der neunteiligen Fairtrade Dokumentationsreihe "Farmers - Gemeinsam gegen die Krise" ist gestartet. Die Filme gewähren Einblicke in das Leben von drei Fairtrade-Produzentinnen und Produzenten in unterschiedlichen Teilen der Welt inmitten von Covid-19. Als Erster im Dorf erkrankte Bananenbauer Roberto Gallo an Covid-19 - ein Schock für die...

