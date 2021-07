BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Morgenpost" zum Wohnungsreport:

"In Berlin und inzwischen auch im Umland gibt so gut wie keine freien Mietwohnungen mehr - zugleich werden in weiterer Entfernung von der Hauptstadt Wohnungen abgerissen. Dass der Trend zum Homeoffice daran etwas ändern kann, glauben nur Optimisten. Damit die Regionen in der sogenannten zweiten oder gar dritten Reihe eine echte Chance bekommen, ist viel mehr nötig, als nur das Wohnungsproblem in den Blick zu nehmen. Wer dem Zuviel auf der einen und dem Zuwenig auf der anderen Seite etwas entgegensetzen will, muss vor allem den Ausbau der digitalen und der Verkehrsinfrastruktur vorantreiben. Berlin und Brandenburg haben allen Grund, verstärkt zusammenzuarbeiten. Denn nur, wenn der Wohnort in Brandenburg als Alternative zu Berlin wirklich in Betracht kommt, lassen sich Zersiedelung und Abriss stoppen."/ra/DP/men